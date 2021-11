Le monde du sport automobile pleure Sir Frank Williams. Le Britannique, fondateur de l'une des écuries les plus compétitives de l'histoire de la Formule 1, est décédé dimanche à l'âge de 79 ans. "C'est avec une grande tristesse qu'au nom de la famille Williams, l'équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams, fondateur et ancien directeur d'équipe de Williams Racing, à l'âge de 79 ans, a indiqué l'écurie britannique dans un communiqué. Après avoir été hospitalisé vendredi, Sir Frank est décédé paisiblement ce matin, entouré de sa famille."

Ad

Sir Frank Williams a été le créateur d'une écurie qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Elle a remporté neuf titres de champion du monde chez les constructeurs et sept chez les pilotes entre 1980 et 1990, d'Alan Jones (1980) à Jacques Villeneuve (1997) en passant par Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993) et Damon Hill (1996). A cela, il faut ajouter 114 victoires en Grand Prix, 128 pole positions et 313 podiums.

Saison 2022 La F1 et MotoGP prolongent leurs contrats avec le circuit de Catalogne jusqu'en 2026 26/11/2021 À 13:03

"Notre figure de proue bien-aimée et inspirante"

Sir Frank Williams était tétraplégique après avoir été victime d'un terrible accident de la route au printemps 1986 dans le sud de la France. Il ne s'était pas retiré pour autant, dirigeant l'écurie Williams durant plusieurs décennies avant de passer le relais à sa fille Claire ces dernières années. En proie à des difficultés sportives et économiques, l'écurie Williams avait été vendue à des investisseurs américains en 2020.

Personnage légendaire et emblématique, Sir Frank Williams laissera une marque indélébile dans l'histoire de son sport. "Aujourd'hui, nous rendons hommage à notre figure de proue bien-aimée et inspirante, ajoute l'écurie Williams dans son communiqué. Frank nous manquera beaucoup. Nous demandons à tous les amis et collègues de respecter les souhaits de confidentialité de la famille Williams en ce moment."

Saison 2021 Comment, en trois courses, Mercedes a repris la main 24/11/2021 À 23:11