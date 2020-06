Une évaluation de l'état neurologique de Zanardi espérée la semaine prochaine

Victime d'un grave accident en handbike vendredi dernier, Alessandro Zanardi est toujours hospitalisé en soins intensifs à Sienne. Son état de santé n'a pas évolué. Une évaluation de son état neurologique est espérée la semaine prochaine.

L'état de santé d'Alessandro Zanardi n'a pas évolué. Victime d'une collision avec un camion lors d'une sortie en handbike vendredi dernier, l'ancien pilote de Formule 1 est toujours hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital de Sienne.

"Zanardi a passé une cinquième nuit d'hospitalisation sans modification substantielle de ses conditions cliniques, en ce qui concerne les paramètres cardio-respiratoires et métaboliques, et le tableau neurologique reste sérieux", a fait savoir l’hôpital Santa Maria della Scotte dans un bulletin diffusé ce mercredi et relayé par la Stampa. "Le pronostic reste confidentiel."

Mardi, l'établissement avait écrit qu'une évaluation de son état neurologique ne pourrait être envisagée avant la semaine prochaine. En concertation avec la famille du Bolognais de 53 ans, il a été décidé qu'aucun nouveau bulletin médical ne sera rendu public tant qu'il n'y aura pas de "changement important de son état de santé."

