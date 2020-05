Après le décès d'Hubert, la FIA se penche sur de nouvelles mesures de sécurité

La FIA a annoncé ce lundi qu'elle étudiait certaines mesures de sécurité après plusieurs accidents qui ont eu lieu en piste et notamment celui qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert, le 31 août dernier.

De nouvelles mesures de sécurité sont étudiées après plusieurs accidents dans des courses, notamment celui, mortel, du pilote français de Formule 2 Anthoine Hubert en août dernier, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA) lundi. Pour aboutir à ces propositions, "la FIA a enquêté sur 28 accidents graves et mortels liés à des courses sur circuit survenus en 2019, avec le concours de l'ASN (Autorité Sportive Nationale) de chaque pays concerné", indique-t-elle dans un communiqué.

Parmi les nombreuses propositions, figure celle d'éviter la dispersion des pièces des voitures lors d'un accident avec des câbles de retenue et l'utilisation de matériaux composites conçus pour limiter la dispersion de débris suite à la casse d'une pièce. La "cellule de survie" qui protège le pilote en cas d'impact doit voir ses capacités d'absorption améliorées. "Le processus a déjà été engagé en Formule 1, Formule 4 et Formule E, et des actions seront intégrées sur les prochaines versions des Formule 2 et des Formule 3", souligne la FIA.

Afin d'avertir les pilotes d'un accident survenu sur la piste, la FIA étudie la possibilité d'utiliser le "feu de pluie" rouge qui se trouve sous les ailerons des monoplaces. "Le feu de pluie ou tout autre feu installé à l'arrière de la voiture pourrait être utilisé pour indiquer l'état du circuit, c'est-à-dire servir de "répétiteur de drapeau jaune" situé directement dans le champ de vision des pilotes suivants. En outre, le feu arrière pourrait aussi être utilisé pour indiquer à un pilote que la voiture qui le précède ralentit fortement du fait d'une zone placée sous drapeau jaune", indique le communiqué.

Parmi les autres propositions figurent notamment un renforcement du système d'attache de l'aileron avant des monoplaces ainsi qu'un système d'alerte pour le pilote en cas de crevaison. Il est aussi prévu de développer les équipements, comme des surfaces antidérapantes, pour ralentir les voitures qui sortent de la piste.

"Comme dans toutes les enquêtes après accident, les conclusions de nos travaux relatifs aux courses sur circuit servent de fondement à toute une série d'actions sur les plans technique et pratique, aussi bien pour éviter que des accidents graves ne se produisent que pour en atténuer les conséquences le cas échéant", a souligné Adam Baker, Directeur de la Sécurité de la FIA, cité dans le communiqué.

