"C'est normal de viser le titre cette année" : pour sa deuxième saison en Formule 2, qui débute ce week-end à Bahreïn, l'espoir français Théo Pourchaire veut être champion, sans garantie que ce soit suffisant pour accéder à la F1. "Je suis le redoublant le mieux classé (5e en 2021, NDLR) donc je suis le favori", constate le pilote de 18 ans, interrogé par l'AFP et L'Equipe. "C'est un honneur. Après, j'essaie de ne pas trop faire gaffe à ça."

"Dans le sport à haut niveau, tout le monde a de la pression. C'est à celui qui gère le mieux et, pour moi, ça va le faire. Ça n'est pas quelque chose qui est dans ma tête jour et nuit." Pourchaire commence à en avoir l'habitude. Devenir le plus jeune vainqueur en F3, puis en F2 et le plus jeune poleman en F2 a attiré les projecteurs. Et pas seulement dans le sport auto...

Un titre en F2 n'est pas une garantie...

"C'est une chance, je suis content et j'espère continuer comme ça, réagit celui qui est encore le plus jeune dans sa catégorie cette année. Et c'est bien qu'il y ait de l'engouement derrière les pilotes français. Le sport auto en France commence à redevenir grand et c'est mon objectif. J'aime bien regarder les anciennes courses de F1. Quand je vois Alain Prost, les gens l'adoraient, c'était vraiment une superstar et ce serait un rêve de faire pareil pour mon pays."

L'étape logique après un sacre en F2 est d'arriver dans la catégorie reine, mais "si je le suis, je ne suis même pas sûr à 100% d'être en F1 en 2023", tempère Pourchaire. Même avec l'appui d'une écurie (dans son cas Sauber, qui opère pour Alfa Romeo), les baquets libres sont rares. "Il faut vraiment être très, très bon pour y arriver, ça c'est une certitude. Après, il n'y a pas que la performance, malheureusement", constate le pilote de l'équipe française ART GP.

"Si on prend Alfa Romeo pour 2022, c'est un choix totalement légitime d'avoir pris (le Chinois) Zhou Guanyu. Il a quand même fait troisième du championnat de F2 et il apporte du budget (...) Ça va peut-être m'aider moi aussi de l'avoir dans l'équipe." Car Pourchaire a un programme avec Alfa Romeo en F1, en parallèle de la F2 où on lui a donné "l'objectif principal" d'être champion.

Lawson, Daruvala, Hauger, Vips : quatre sérieux rivaux

"Il y aura du simulateur, des essais privés, peut-être des séances d'essais libres" pendant certains Grands Prix, détaille-t-il. "Le but serait de commencer à rouler avec la voiture de 2022 pour m'habituer (...) Mais rien n'est sûr pour le moment." Après une saison 2021 où il "pouvai(t) (s)e battre pour le titre", le Français a tiré les leçons qui s'imposaient et affiné sa stratégie.

"Il a manqué un peu de constance, un peu de chance. J'ai fait des petites erreurs mais je sais les régler, assure-t-il. Après, je pense que le tournant a été Bakou (en juin), avec le poignet cassé (dans un accrochage), ça a un peu cassé le rythme." Du coup, "il va falloir être plus constant, peut-être un peu plus sur la réserve à quelques moments et faire attention à ne pas prendre trop de risques."

Se défaire aussi de quatre obstacles : le Néo-Zélandais Liam Lawson (Carlin), "le candidat N.1", l'Indien Jehan Daruvala et le Norvégien Dennis Hauger (Prema), ainsi que l'Estonien Jüri Vips (Hitech GP). "Après, faire un coup d'éclat comme en gagnant à Monaco l'année dernière ?, interroge le vice-champion 2020 en F3. Même si je ne gagne pas à Monaco cette année, je serai plus heureux en étant champion." La France et leur écurie commune peuvent aussi rêver d'un doublé avec Victor Martins (20 ans) en F3, dont la saison s'ouvre également ce week-end à Bahreïn.

