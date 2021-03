Formule E

EPrix Dariya - Sam Bird après la Course 2 : "Très content d'offrir cette victoire à Jaguar"

EPRIX DARIYA - Après six saisons avec Virgin, Sam Bird a rejoint Jaguar et n'a pas tardé à gagner. Le Britannique a livré ses impressions après avoir atteint cet objectif dès la Course 2, samedi dans les faubourgs de Ryad, en Arabie Saoudite.

00:01:18, 0 vue, Hier à 18:10