Formule E

Formule E - ePrix de Berlin : Nyck de Vries remporte la course 2 : l'arrivée en vidéo

FORMULE E - La course 2 du ePrix de Berlin est pour Nyck de Vries et Mercedes-EQ. Le Néerlandais a gagné dimanche en Allemagne à l’issue d’un final confus. Il a décroché la victoire devant Edoardo Mortara (Venturi Racing) - vainqueur de la course 1, la veille - et Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ). Voici l’arrivée de cette épreuve, en vidéo.

00:01:48, il y a une heure