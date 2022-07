La victoire et la tête : Edoardo Mortara a tout gagné samedi, du côté de Marrakech. Le pilote suisse de l'écurie Venturi s'est imposé devant le Portugais Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), prenant par la même occasion et la tête du championnat du monde à six manches de la fin. Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) a de son côté pris la 4e place.

Mortara, parti en 2e position sur la ligne derrière Da Costa, a dominé la course et résisté aux assauts des deux DS-Techeetah. Da Costa a même laissé passer Vergne pour tenter de lui faire gagner des points au championnat mais le Français, dont l'un des protège-roues aérodynamiques avant était endommagé, a dû le laisser repasser avant de perdre la 3e place dans les derniers tours.

Il s'agit de la 3e victoire cette saison du pilote suisse de l'écurie monégasque, qui compte désormais 139 points au championnat du monde, 11 d'avance sur Vergne. Mortara, 35 ans, court en Formule E depuis 2017 et a remporté au total cinq ePrix. Le Belge Stoffel Vandoorne, qui occupait la tête du championnat avant Marrakech, a terminé 8e et se retrouve désormais 3e, à 14 points du leader.