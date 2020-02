Le Portugais Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) a remporté depuis la pole samedi l'ePrix de Marrakech, 5e manche de la saison 2019-20 de Formule E, et prend ainsi la tête du championnat. Da Costa a devancé sur la ligne l'Allemand Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport), plus jeune vainqueur à 22 ans de l'histoire de la catégorie, et son propre équipier Jean-Eric Vergne.

Günther s'est assuré cette deuxième place en doublant le pilote français à deux virages de l'arrivée. La performance du double champion en titre n'en est pas moins à saluer: il était 11e sur la grille de départ et il souffre de maux de tête et de fortes fièvres qui l'ont empêché de prendre part aux essais libres 1 vendredi.

A sa descente de voiture, "JEV" était manifestement épuisé, presque incapable de tenir debout. Da Costa est le cinquième vainqueur différent en autant de courses cette saison. Dernier sur la grille de départ, le précédent leader du championnat, Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), a limité la casse en remontant à la 6e place finale. Le Néo-Zélandais est désormais 2e du classement des pilotes devant le Britannique Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport). Vergne remonte du 12e au 8e rang.

Classement de l'ePrix de Marrakech

1. Antonio Felix Da Costa (POR/DS Techeetah)

2. Maximilian Günther (GER/BMW i Andretti Motorsport) à 11.427

3. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 12.034

4. Sébastien Buemi (SUI/Nissan e.dams) 12.282

5. Edoardo Mortara (SUI/Rokit Venturi Racing) 15.657

6. Mitch Evans (NZL/Panasonic Jaguar Racing) 16.335

7. Lucas Di Grassi (BRA/Audi Sport Abt Schaeffler) 18.706

8. André Lotterer (GER/TAG Heuer Porsche) 19.498

9. Oliver Rowland (GBR/Nissan e.dams) 20.126

10. Sam Bird (GBR/Envision Virgin Racing) 20.295

Classement du Championnat de Formule E après le 5e ePrix sur 13

1. Antonio Felix Da Costa (POR/DS Techeetah) 67 points

2. Mitch Evans (NZL/Panasonic Jaguar Racing) 56

3. Alexander Sims (GBR/BMW i Andretti Motorsport) 46

4. Maximilian Günther (GER/BMW i Andretti Motorsport) 44

5. Lucas Di Grassi (BRA/Audi Sport Abt Schaeffler) 38