Formule E

Victoire de Max Günther dans la Course 1 du E-Prix de New York, Vergne deuxième

E-PRIX DE NEW YORK - L'Allemand Maximilian Günther (BMW Andretti) a remporté samedi la première des deux courses au programme du E-Prix de New-York, devant deux anciens champions de Formula E, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi Sport). Voici le dernier tour de course des pilotes en vidéo.

00:02:26, il y a 27 minutes