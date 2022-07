Formule E

ePrix de New York - Da Costa de bout en bout : les meilleurs moments de la course 2

EPRIX DE NEW-YORK - Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), parti en tête, a mené de bout en bout et remporté dimanche la 2e course de l'ePrix de New York, devant Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) et Mitch Evans (Jaguar).

