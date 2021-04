Formule E

ePrix de Rome- Une conduite agressive pour une belle victoire: Le résumé de la victoire de Vandoorne

EPRIX DE ROME - Parti quatrième sur la grille, Stoffel Vandoorne a triomphé lors de la deuxième course dans la capitale italienne. Le Belge a devancé Alexander Sims et Pascal Wehrlein. Le résumé de la course en vidéo.

