Formule E

FORMULE E - E-Prix de Rome : Première victoire de la saison pour Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah)

FORMULE E - Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), déjà double champion de Formule E, a remporté samedi le E-Prix de Rome, devant les Jaguar du Britannique Sam Bird, qui passe en tête du Championnat du monde, et du Néo-Zélandais Mitch Evans. La fin de course a été marquée par un gros accrochage entre les deux Mercedes EQ de Vandoorne et de son coéquipier néerlandais Nyck de Vries.

00:02:30, il y a 21 minutes