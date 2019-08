Fondateur de Dams, Jean-Paul Driot est décédé

Jean-Paul Driot est décédé à l'âge de 68 ans. Il était le fondateur de l'écurie Dams en sport automobile.

L'écurie Dams a annoncé ce dimanche la disparition de son fondateur et propriétaire, Jean-Paul Driot, âgé de 68 ans. Le Français avait créé l'écurie en 1988, baptisée ainsi pour Driot Associés Motor Sport.

"Jean-Paul a malheureusement perdu son long combat contre la maladie", précise l'équipe française dans un communiqué. "Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse Geneviève et ses deux fils Olivier et Grégory."

"Toute l’équipe Dams souhaite dédier à la mémoire de Jean-Paul la victoire de Nicholas Latifi remportée hier lors de la Manche Principale de Formule 2 en Hongrie et le podium de Sergio Sette Câmara ce matin en Course Sprint."

En 31 années d'engagement en sport automobile, Dams a remporté sous la houlette de son fondateur pas moins de 13 titres pilotes, 12 championnats et 147 victoires dans les différentes disciplines à laquelle l'équipe a participé. Ce palmarès s'est construit en Formule 3000, Formule Renault 3.5, GP3, GP2, Formule 2 et Formule E, permettant surtout de révéler de jeunes pilotes pour les faire accéder aux catégories les plus élevées du sport automobile.

Depuis la création du championnat de Formule E, Dams s'est d'abord associé à Renault lors des premières saisons, avant que Nissan prenne le relais à partir de l'exercice 2018-2019.

Motorsport.com s'associe à la peine de la famille et des proches de Jean-Paul Driot.