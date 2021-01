La Formule E a ajouté jeudi à son calendrier 2021 six courses à Rome, Valence (Espagne), Monaco, Marrakech et Santiago du Chili. Celui de Paris n'y figure pas. Le reste sera annoncé "au début du printemps", précisent les organisateurs dans un communiqué, selon l'évolution de la pandémie de Covid-19. "Treize ou quatorze courses restent l'objectif", indique à l'AFP le directeur sportif du championnat, Frédéric Espinos.

L'Asie, notamment Sanya (Chine) et Séoul, devrait être la prochaine étape. L'ePrix de Paris, habituellement couru en avril, ne sera par contre pas disputé et reviendra en 2022. Rome (le 10 avril), Monaco (le 8 mai) et Marrakech (le 22 mai) sont maintenus. Une nouvelle épreuve sera organisée à Valence, sur le circuit Ricardo Tormo, le 24 avril. Il s'agira du premier ePrix sur un circuit permanent et non créé pour l'occasion. "Ca va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Formule E mais aussi d'une course normale sur ce circuit, puisqu'on l'a complètement changé pour l'adapter aux contraintes qu'on a habituellement en ville", précise le directeur sportif du championnat.

Formule E La Formule E ajoute six courses à son calendrier entre avril et juin IL Y A 2 HEURES

C'est à Valence que la Formule E tient ses essais d'avant-saison depuis trois ans mais ces changements plongeront les équipes dans "l'inconnu en termes de stratégie et de gestion d'énergie", assure-t-il. Interrogé sur les chances de voir la saison se dérouler selon ce programme, Espinos se veut confiant. "On a l'impression que c'est en train d'aller dans le bon sens et c'est pour ça qu'on veut envoyer le signal fort d'annoncer ce calendrier et de recommencer les courses", affirme-t-il.

L'exercice 2021 doit débuter à Diriyah, en Arabie Saoudite, avec deux ePrix en nocturne les 26 et 27 février. Les deux premières courses étaient auparavant prévues en janvier à Santiago du Chili mais elles ont été reportées aux 5 et 6 juin. "Ce qui est compliqué, c'est qu'à la base, la définition de la Formule E est de faire des courses au coeur des villes et, forcément, vu la situation actuelle, ça ajoute de la complexité", rappelle son directeur sportif. Cette septième saison sera la première à décerner un titre de champion du monde FIA, preuve de l'essor de ce championnat lancé en 2014-2015.

Le calendrier provisoire de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule E

26 février: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

27 février: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

10 avril: ePrix de Rome (Italie)*

24 avril: ePrix de Valence (Espagne)*

8 mai: ePrix de Monaco*

22 mai: ePrix de Marrakech (Maroc)

5 juin: ePrix de Santiago (Chili)

6 juin: ePrix de Santiago (Chili)

Formule E La Formule E ajoute six courses à son calendrier entre avril et juin IL Y A 2 HEURES