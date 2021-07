Lynn remonte ainsi à la 6e place du championnat que mène désormais le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes), deuxième samedi puis à nouveau dimanche. La première course avait été remportée par un autre Britannique, Jake Dennis (BMW/Andretti).

La deuxième a été perturbée par une manoeuvre du Brésilien Lucas di Grassi (Audi), qui a profité d'une période sous voiture de sécurité pour prendre la tête en passant par la voie des stands du circuit tracé dans les docks de Londres. Il a été disqualifié après une longue période d'incertitude pendant laquelle il occupait la tête de la course alors que les commissaires étudiaient si cela était autorisé par le règlement.

Vergne 12e au championnat

Formule E Formule E: Week-end faste pour Alex Lynn lors de l'E-Prix de Londres IL Y A 2 HEURES

Les grands perdants du weekend sont Sam Bird, qui occupait la tête du championnat avant les deux épreuves londoniennes et se retrouve désormais 3e et le Portugais Antonio da Costa (DS-Techeetah), qui a dû abandonner dimanche et tombe de la 2e à la 4e place du championnat.

Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) est lui désormais 12e au championnat après avoir terminé 14e dimanche et 12e samedi. L'autre Français engagé en Formule électrique, Norman Nato, est lui 21e au championnat après deux abandons samedi et dimanche.

London ePrix Course 1 : L'abandon de Bird relance le vainqueur Dennis dans la course au titre IL Y A 20 HEURES