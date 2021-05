Formule E

EPrix de Monaco - Norman Nato : "Courir à domicile, une petite touche de pression en plus"

EPRIX DE MONACO - Auteur d'un bon début de saison, notamment avec une qualification en première ligne à Rome, et deux podiums manqués de peu à cause d'une disqualification et une pénalité, le Cannois Norman Nato, rrokie de la Formule E, va vivre un week-end particulier puisqu'il défend les couleurs de l'écurie mongégasque Venturi.

00:02:20, il y a 2 heures