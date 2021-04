Formule E

E-Prix de Valence - Dennis a géré à l'avant, derrière c'était chaud : le résumé de la course

E-PRIX DE VALENCE - Jake Dennis (BMW) a remporté la deuxième course à Valence ce dimanche. Parti en pole, le Britannique a parfaitement géré ses adversaires alors que dans le peloton de nombreux accrochages ont eu lieu. André Lotterer (Porsche) et Alex Lynn (Mahindra Racing) complètent le podium. Le résumé de la course.

00:02:58, il y a 27 minutes