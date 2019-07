Cette fois, c'est Bryson DeChambeau qui l'a fait : comme la veille son compatriote Scott Piercy, l'Américain a rendu vendredi au 2e tour une carte de -9 et pris la tête du 3M Open comptant pour le circuit PGA avec deux coups d'avance. Après deux tour, DeChambeau n'a toujours pas concédé le moindre bogey et affiche un score de -14 en 36 trous sur le parcours du TPC Twin Cities de Blaine (Minnesota).

Déjà 2e à 2 coups à l'issue du 1er tour, le Canadien Adam Hadwin (-5 vendredi) conserve sa place, toujours à deux coups du nouveau leader. En revanche, Piercy n'a pu faire mieux qu'un coup sous le par vendredi et partage désormais la 3e place à 4 coups de la tête avec Brian Harman (-4), Sam Burns (-5) et Sam Saunders (-4).

Bryson DeChambeau, vainqueur du Northern Trust 2018Getty Images

Comme Piercy jeudi, DeChambeau a fait le plus gros du travail entre les trous 10 et 18, sauf que lui a débuté son parcours par là, réussissant donc six birdies sur ses huit premiers trous. "J'ai réussi quelque putts de plus au-delà des 6m et mon jeu de wedge était bien meilleur", a commenté DeChambeau interrogé sur l'évolution de son jeu par rapport au 1er tour.

"Quand on fait ça bien, on sait qu'on réussira un score bas sur le tour", a-t-il ajouté, en quête à 25 ans d'un 6e titre sur le circuit PGA. Le N.1 mondial Brooks Koepka a souffert vendredi (+1) et partage la 70e place à 11 coups de DeChambeau. Pire encore, l'ex-N.1 Phil Mickelson a lui manqué le cut avec une carte de +2 vendredi après son +3 de la veille et ne jouera pas ce weekend.