Le Norvégien Viktor Hovland a pris la tête de l'Arnold Palmer Invitational, gros tournoi du circuit nord-américain de golf, vendredi aux Etats-Unis d'Amérique, avec deux coups d'avance sur un trio de poursuivants dont Rory McIlroy, vainqueur de l'épreuve en 2018. Le Nord-Irlandais, ancien numéro 1 mondial et quatre fois vainqueur en Majeur, était devant jeudi soir mais il a moins bien joué vendredi et a dû se contenter d'une carte de 72. Du coup, il a été rejoint à la 2e place par l'Anglais Tyrrell Hatton et l'Américain Talor Gooch.

Ad

Hovland, 4e joueur mondial, a très bien putté (23 putts) et terminé la journée avec une carte de 66 riche de sept birdies pour pointer à neuf coups sous le par. Il avait déjà montré les dents jeudi après-midi en signant trois birdies sur les quatre derniers trous.

Golf McIlroy prend le meilleur départ à l'Arnold Palmer Invitational HIER À 05:45

Sur le parcours du Bay Hill Club and Lodge d'Orlando, en Floride, le N.1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm, est passé à sept longueurs d'Hovland, même s'il est remonté de la 51e à la 13e place. En revanche, le Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d'Augusta l'an passé, est resté à distance, 39e à cause d'un pauvre 73.

Côté Français, Paul Barjon, débutant à temps plein cette année sur le circuit PGA, a continué son apprentissage à la dure: après un 76 jeudi il a plongé, rendu une carte de 83 et donc raté le cut, à +15.

Classement après le 2e tour (par 72):

1. Viktor Hovland (NOR) -9 (69-66)

2. Tyrrell Hatton (ENG) -7 (69-68)

. Talor Gooch (USA) -7 (69-68)

. Rory McIlroy (NIR) -7 (65-72)

5. Billy Horschel (USA) -6 (67-71)

6. Beau Hossler (USA) -3 (67-74)

. Martin Laird (SCO) -3 (72-69)

. Paul Casey (ENG) -3 (71-70)

. Charles Howell (USA) -3 (68-73)

. Patton Kizzire (USA) -3 (69-72)

. Sam Burns (USA) -3 (72-69)

. Cameron Young (USA) -3 (70-71)

13. Jon Rahm (ESP) -2 (72-70)

...

20. Ian Poulter (ENG) -1 (68-75)

30. Graeme McDowell (NIR) Par (68-76)

. Adam Scott (AUS) Par (68-76)

39. Hideki Matsuyama (JPN) +1 (72-73)

. Im Sung-Jae (KOR) +1 (68-77)

. Will Zalatoris (USA) +1 (68-77)

. Sergio Garcia (ESP) +1 (75-70)

Eliminé:

Paul Barjon (FRA) +15 (76-83)

PGA Championship Mickelson s'excuse pour ses propos sur le PGA et l'Arabie mais perd un parraineur 23/02/2022 À 09:18