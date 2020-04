Le British Open, plus ancien tournoi de golf au monde, n'avait plus été annulé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est désormais chose faite depuis ce lundi en raison du coronavirus. Le prochain British Open aura finalement lieu du 11 au 19 juillet 2021, toujours dans le Kent, alors que l'édition 2022, qui sera la 150e, aura lieu à Saint-Andrews, en Écosse, du 10 au 17 juillet.

L'US Open reste programmé (pour l'instant)

"Nous sommes profondément attachés à ce championnat historique et c'est le coeur lourd que nous avons pris cette décision", a expliqué Martin Slumbers, directeur exécutif du R&A, cité dans le communiqué. "Nous avons exploré toutes les autres options pour essayer de jouer ce tournoi cette année mais ce ne sera pas possible." L'annulation du British Open intervient après que le Masters et le PGA Championship, les deux premières épreuves majeures du circuit, ont été reportés dès mars.

Pour le moment, l'US Open reste programmé du 18 au 21 juin à New York, mais l'Association américaine de golf (USGA) pourrait prendre prochainement la décision de le reporter également.