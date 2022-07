Un énième retour et une joie non dissimulée. Tiger Woods va participer, à partir de ce jeudi au 150e British Open de golf, sur le parcours de Saint Andrews. Absent des greens depuis mai dernier et son retrait au 3e jour du PGA Championship, l’ancien numéro 1 mondial s’est dit satisfait de ce retour en Ecosse. 17 mois après son grave accident de voiture qui avait failli lui coûter l’usage de sa jambe droite, la légende américaine est revenue sur sa rééducation lui ayant permis de s’aligner sur l’Open britannique.

"Durant ma rééducation, j'ai simplement espéré pouvoir remarcher. Marcher normalement et avoir une vie normale, voire jouer un peu au golf avec mon fils ou des amis. Mais finalement, j'ai pu un peu jouer en compétition cette année" a expliqué Woods en conférence de presse. L’homme aux 15 Majeurs, avait participé aux Masters d’Augusta en avril dernier, avant donc de s’aligner au PGA Championship en mai. En Oklahoma, Woods avait du renoncer à cause de douleurs persistantes dans la jambe droite.

Jouer ce tournoi qui est le plus historique de notre sport

Se posait alors la question de la suite de saison, voir de sa carrière. "Quand j'ai réalisé que je pourrais jouer à un haut niveau, même s'il ne sera plus jamais question de jouer une saison complète, mon objectif a été de revenir ici à Saint Andrews pour jouer ce tournoi qui est le plus historique de notre sport" a poursuivi l’Américain de 46 ans.

Vainqueur à trois reprises du Majeur britannique, dont deux fois à Saint Andrews en Ecosse (2000 et 2005), Woods est conscient de son niveau actuel. "Mon corps peut sans aucun doute aller mieux, mais si on est réaliste, pas beaucoup mieux. Il a été très malmené et, à 46 ans, on ne se rétablit pas aussi bien qu'à 26. Mais j'ai la chance que, dans notre sport, on puisse continuer à jouer à 45 ans et plus, voire au-delà de 50 ans sur des parcours de type links (parcours sablonneux, ouverts au vent, peu voire pas arborés, ndlr) comme à Saint Andrews" détaille-t-il.

"Il faut juste énormément de savoir-faire pour bien jouer sur ces parcours. Et avec des fairways rapides et fermes comme ils le sont, ça permet aux joueurs plus âgés de faire rouler la balle et d'avoir une chance. Mais en termes de préparation, quand je suis arrivé samedi, je n'ai pas tapé la moindre balle. Je n'ai fait que des approches, des putts et j'ai marché (sur le parcours). Il n'y avait aucune tension. J'ai juste essayé de trouver des sensations" complète le champion américain.

Cette semaine, les amoureux de golf devront profiter de la présence de l'Américain sur les greens écossais, moins d'un an et demi après un accident qui aurait pu signifier la fin de sa carrière. Car après ce dernier Majeur de la saison, Woods devrait faire une pause de quelques mois. Avant de, peut être, effectuer un nouveau retour aussi attendu qu'espéré.

