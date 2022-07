Tiger Woods était loin de se rappeler à ses bons vieux souvenirs à Saint Andrews jeudi. L'Américain, vainqueur trois fois du British Open, a vécu une journée très compliquée, pointant loin des leaders au terme de la première journée (146e ex aequo, à six coups au-dessus du par). La journée a davantage souri à la majorité des prétendants et au jeune Américain Cameron Young, leader avec une carte de 64, à huit coups sous le par.

Le Tigre s'était visiblement levé de la mauvaise patte. Pour sa première participation depuis 2019 à l'Open, Woods est passé à côté de sa première moitié de parcours, collectionnant deux bogeys au troisième et quatrième trous, puis un double bogey au septième. Le joueur aux quinze Majeurs, avec trois British Opens dont deux à Saint Andrews, a réussi son premier birdie au 9e trou, déclenchant une salve d'applaudissements et d'encouragements du public qui lui a enfin fait desserrer les mâchoires, jusqu'à décrocher un sourire. Mais son retour, quoique moins calamiteux, n'a pas été brillant non plus (deux birdies pour trois bogeys).

Le voilà déjà loin, très loin de la tête, à quatorze coups de son compatriote Young. L'ancien numéro un mondial va devoir sérieusement redresser la barre vendredi. Il lui faudra probablement réduire sa carte au niveau du par pour espérer passer le cut, et figurer ainsi parmi les 70 premiers.

Perez dans le coup pour le cut

Victor Perez, seul représentant français au British Open, a rendu jeudi une première carte de -1 dont il est "très content" et qui lui permet d'être dans le coup pour ce début de tournoi. "Je suis juste content de jouer sous le par, ce n'est jamais évident. Pour un premier tour de Majeur, c'était important", a-t-il estimé.

En difficulté sur ses approches, surtout en début de parcours, Perez s'en est sorti en étant solide depuis le tee et très solide au putting, quelle que soit la distance. "J'ai vraiment bien drivé, c'est l'essentiel ici. Après, c'est le touch avec le putter de loin, à 20, 25, 30m. On en a pratiquement à tous les trous, que ce soit pour eagle ou birdie", a-t-il souligné. "Je suis content dans l'ensemble du putting. On ne peut pas non plus s'attendre à faire une journée parfaite sur les greens. Quand on putte à 25-30 m toute la journée, on est pratiquement censés faire des trois putts", à savoir un de trop.

"Sur 15 chances de putts à 30m, on va forcément faire un ou deux 3 putts malheureusement", a-t-il insisté pour expliquer ses bogeys sur les par 4 du 13 et du 15, alors qu'un troisième birdie au trou N.12 lui avait permis de passer -3.

Selon lui, les conditions du parcours, avec des fairways très fermes et des greens réceptifs, vont permettre aux joueurs d'établir des scores bas, voire très bas. "Il va y avoir beaucoup de différence entre les bons scores et les mauvais, juste du fait qu'on drive pas mal de greens, ou on n'est pas loin des greens (...) Mais si on commence à s'égarer au drive... Ça peut aller dans les deux sens", a-t-il expliqué.

Young leader surprise, McIlroy idéalement placé

Un bon score, comme celui de Cameron Young. L'Américain a pris la tête en rendant une carte de -8 vierge de tout bogey. Il est suivi à deux longueurs du Nord-Irlandais Rory McIlroy (-6) puis de l'Australien Cameron Smith à trois coups (-5). Un groupe de neuf joueurs pointe ensuite à -4, parmi lesquels l'amateur anglais Barclay Brown, le Norvégien Viktor Hovland, le N.1 mondial Scottie Scheffler et son compatriote américain Dustin Johnson.

"Je ne pense pas avoir fait un tour parfait, mais j'ai été très efficace", a commenté Young qui, à 25 ans, joue son cinquième Majeur. "Je n'ai pas très bien joué au tee par exemple : la balle partait bien mais pas tout à fait dans la direction où je regardais", a-t-il explicité.

Young a passé le cut pour la première fois de sa carrière lors du dernier PGA Championship en juin et a finalement partagé la 3e place après avoir échoué à un coup du playoff. (Avec AFP)

