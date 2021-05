Statu quo au Charles Schwab Challenge. Seul leader depuis la veille, Jordan Spieth devance toujours d'un coup l'Américain Jason Kokrak, au terme du 3e tour du tournoi comptant pour le circuit PGA, disputé samedi à Fort Worth. Spieth, quadruple vainqueur de tournois majeurs, a réussi six birdies et commis ses deux premiers bogeys du week-end, pour totaliser -15.

Le dernier birdie, placé au N.18, lui a permis de conserver son petit matelas d'avance sur Jason Kokrak, qui a rendu la même carte que lui, en se montrant pressant en fin de parcours avec quatre birdies réussis entre les trous N.12 et N.17. "C'était juste un de ces jours où mon swing était mauvais et où je me suis rattrapé sur certaines choses. C'est difficile, si vous vous trompez un peu ici, vous êtes assez exposé et vous devez être ensuite très précis", a commenté Spieth.

A la troisième place, à cinq coups, pointe l'Espagnol Sergio Garcia, qui était son coleader jeudi. Parmi les favoris, ainsi désignés par leur classement mondial, le N.5 Collin Morikawa a glissé à la 27e place, à douze longueurs, et le N.2 mondial Justin Thomas, a lui dévissé pour ses retrouver 46e (-1).

Classement après le 3e tour (par 70)

1. Jordan Spieth (USA) -15 (63-66-66)

2. Jason Kokrak (USA) -14 (65-65-66)

3. Sergio Garcia (ESP) -10 (63-69-68)

4. Juan Sebastián Muñoz (COL) -8 (67-65-70)

. Ian Poulter (ENG) -8 (68-70-64)

6. Erik Compton (USA) -7 (65-68-70)

. Patton Kizzire (USA) -7 (67-65-71)

. Brendon Todd (USA) -7 (72-64-67)

9. Tony Finau (USA) -6 (69-67-68)

. Talor Gooch (USA) -6 (67-69-68)

. Adam Hadwin (CAN) -6 (66-67-71)

. Brian Harman (USA) -6 (69-66-69)

. Kramer Hickok (USA) -6 (66-68-70)

. Maverick McNealy (USA) -6 (70-63-71)

. Kyle Stanley (USA) -6 (69-67-68)

. Kevin Streelman (USA) -6 (69-66-69

...

27. Collin Morikawa (USA) -3 (69-66-72)

46. Justin Thomas (USA) -1 (72-66-71)

