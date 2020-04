Coronavirus : Woods, Mickelson, Brady et Manning réunis pour une exhibition de golf ?

Tiger Woods, Phil Mickelson et les légendes du football américain Tom Brady et Peyton Manning prévoient de participer à une exhibition de golf destinée à lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus, selon les médias américains.

Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Peyton ensemble pour une exhibition de golf ? Oui, c'est possible. Et en plus, pour la bonne cause. L'objectif : lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus. L'événement aurait lieu à huis clos en Floride et serait diffusé en direct à la télévision, a indiqué mercredi la chaîne américaine de sports ESPN.

L'exhibition pourrait avoir lieu lors du week-end prolongé du Memorial Day (23-25 mai), jour férié où l'Amérique rend hommage à ses militaires morts à la guerre, affirme la chaîne Turner Sports. Manning, qui a pris sa retraite en 2016, a confirmé mercredi à une radio de Denver l'existence de discussions pour mettre sur place "un événement majeur pour lever des fonds contre le Covid-2019, quasiment de l'ordre d'un téléthon". "Si ça peut avoir lieu, j'en serai", a-t-il ajouté.

Selon le site The Action Network, Woods devrait faire équipe avec Manning pour affronter Mickelson et Brady lors de ce match exhibition. Le circuit PGA, basé aux Etats-Unis et qui rassemble les meilleurs golfeurs du monde, n'a pas officiellement adoubé l'événement mais réfléchit aux problèmes posés par son organisation en termes de santé et de sécurité. Il a annoncé la semaine dernière son intention de reprendre la compétition en juin à huis clos.

