Or selon les ralentis diffusés à la télévision, la balle a rebondi une fois, tout près de l'endroit où elle s'est arrêtée. Ce que Reed n'a pu voir du bunker où il se trouvait. Arrivé au point de chute, il a pris la balle, vu l'empreinte de ses alvéoles dans la terre et fait appel à un officiel, responsable du règlement, pour constater les faits. Ce dernier lui a donné raison et le 11e mondial a pu finalement tirer sa balle non enfoncée sur le green, avant d'assurer le par sur un putt, conservant alors quatre coups d'avance sur ses rivaux.