Elle a pris le meilleur départ possible à domicile. Sur le parcours de Cypress Creek du Champions Golf Club de Houston, l'Américaine Amy Olson a signé une carte de 67, quatre coups sous le par, au 1er tour de l'US Open féminin, prenant la tête de l'épreuve et signant au passage un trou en un. A un coup derrière elle, on retrouve la Japonaise Hinako Shibuno, la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn et le Sud-Coréenne Kim A-Lim.