Golf

GOLF - TIPS - "Quand vous forcez les choses, vous vous désalignez" : In Bee Park livre les secrets de son swing

Dans Golf TV Weekly cette semaine, la joueuse coréenne In Bee Park vous livre les secrets de son swing et comment trouver le bon rythme et le bon tempo. Selon elle, il ne faut pas forcer les choses sinon vous risquez de vous désaligner. "Dans le swing, tout se passe dans le bas de votre corps", explique-t-elle.

00:02:31, il y a une heure