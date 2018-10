L'Open de France déplacé en octobre et dégradé

L'Open de France perd de son importance. C'est officiel, le tournoi ne bénéficiera plus de son statut de "Rolex Series" l'année prochaine. Par ailleurs, il ne se déroulera plus en juin mais en octobre, du 17 au 20.

Sponsor-titre depuis 2017 pour une durée d'au moins trois ans plus deux ans en option, le groupe chinois de tourisme HNA, empêtré dans de graves problèmes financiers, a fait faux bond aux organisateurs il y a plusieurs mois déjà. Le remplaçant d'Alstom avait permis à l'Open de France, plus vieux tournoi d'Europe continentale, d'intégrer les huit "Rolex Series", la catégorie nouvellement créée regroupant les compétitions les plus prestigieuses du circuit européen.

Le Tour européen n'a pas souhaité mettre au pot en l'absence de nouveau sponsor-titre et c'est l'Abou Dhabi Championship, mi-janvier, qui prendra la place en 2019 de l'Open de France parmi les "Rolex Series".

Conséquence de cette perte de statut, la dotation de l'épreuve devrait passer de sept millions de dollars à moins de trois millions d'euros dès l'année prochaine, et le plateau de joueurs sera bien moins relevé pour une épreuve disputée en toute fin de saison européenne.

L'Open de France se joue sur le parcours de l'Albatros du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a accueilli fin septembre la Ryder Cup, pour la première fois organisée dans l'Hexagone.