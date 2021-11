Thriston Lawrence s'empare du premier trophée de la saison. En raison de la météo, les parties n'ont pas pu reprendre ce samedi matin et le vainqueur est donc le Sud-Africain, auteur de deux excellents tours en 65 qui lui avaient donné une avance de quatre coups sur le deuxième, son compatriote Zander Lombard. La pluie avait déjà perturbé les deux premières journées, jeudi et vendredi. De gros orages samedi, accompagnés d'éclairs et de fortes pluies, rendaient le parcours injouable par endroits, voire dangereux, ce qui ne laissait pas beaucoup de choix aux organisateurs.

En outre, une quinzaine de joueurs, la plupart britanniques et irlandais, avaient déjà quitté le tournoi vendredi matin pour éviter des complications au moment de rentrer en Europe (vols annulés, confinement à leur retour), en raison des mesures mises en place à la suite de la découverte d'un nouveau variant très contagieux du coronavirus en Afrique du Sud. Les organisateurs avaient déjà décidé de réduire le tournoi à 54 trous, en espérant faire jouer samedi un 3e et dernier tour permettant aux joueurs de repartir en Europe avant la mise en place de nouvelles contraintes sanitaires. La météo ne leur en a pas laissé le temps.

Classement final du Joburg :

1. Thriston Lawrence (RSA) : -12 (65-65)

2. Zander Lombard (RSA) : -8 (67-67)

3. Ashley Chesters (ENG) : -7 (66-69)

3. Shaun Norris (RSA) : -7 (68-67)

