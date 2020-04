Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, numéro 1 mondial de golf, préfère que la Ryder Cup, compétition opposant tous les deux ans une sélection américaine à une Européenne, soit reportée plutôt que de la disputer à huis clos, a-t-il dit mardi.

L'édition de 2020 de la Ryder Cup est prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits, dans le Wisconsin. Mais elle est rendue incertaine à cause de la propagation du coronavirus, qui a mis le sport mondial à l'arrêt depuis un mois et demi et qui continue de chambouler les calendriers entre reports et annulations. Lundi, le patron de la PGA d'Amérique Seth Waugh, a déclaré qu'il envisageait la tenue de ce tournoi à huis clos.



"Je sais ce que cela implique financièrement, mais une Ryder Cup sans fans, ce n'est pas une Ryder Cup. Je préférerais largement reporter cette édition à 2021 plutôt que de la jouer à Whistling Straits sans personne. Et c'est un Européen qui vous le dit", a dit Rory McIlroy dans un live Instagram. "Il serait évidemment avantageux pour nous de jouer sans fans aux Etats-Unis, parce que ce serait un élément de moins à gérer. Mais ce n'est pas ça une Ryder Cup. Ce ne serait pas beau spectacle. Il n'y aurait aucune ambiance", a-t-il appuyé.

D'autres golfeurs ne se voient pas disputer cette compétition à huis clos. Lundi, l'Irlandais Padraig Harrington, capitaine de l'équipe européenne, a estimé qu'il valait mieux annuler la compétition. "Personne ne veut voir la Ryder Cup jouée sans les spectateurs autour", a-t-il argué. La dernière édition de la Ryder Cup s'est tenue en 2018 sur le golf national près de Paris. L'Europe avait vaincu les Etats-Unis.

