L'organisation l'a annoncé jeudi. L'Open de France, comptant pour le Tour européen de golf et annulé en 2020 et 2021 pour cause de covid, sera de retour au calendrier en septembre 2022 ("pour les trois prochaines années") au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines avec une dotation doublée à 3 millions d'euros.

"Le calendrier général (de la prochaine saison) sera annoncé dans les deux semaines", a indiqué le président du Tour européen Keith Pelley lors d'une visioconférence, sans préciser les dates exactes de l'Open de France. Le tournoi pourrait se tenir du 22 au 25 septembre, parallèlement à la President's Cup qui oppose les meilleurs Américains aux meilleurs du reste du monde hors Europe, sur le mode de la Ryder Cup.

"L'Open de France revient par la grande porte !", s'est félicité le président de la Fédération française (FFgolf) Pascal Grizot en précisant que le sponsor principal, qui prendra en charge la dotation, serait annoncé prochainement.

L'édition 2020 de l'Open de France avait été annulée en raison de la pandémie et l'épreuve, abandonnée par son sponsor titre, ne figurait pas au calendrier 2021 annoncé en décembre 2020. Mais deux mois plus tard, le Tour européen et la FFgolf avaient annoncé en grande pompe le retour du tournoi début mai, avant d'être de nouveau obligés de l'annuler pour raison sanitaires.

