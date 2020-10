Tyrrell Hatton a terminé par une carte de 67 et un score total de 269, à 19 coups sous le par, et avec quatre coups d'avance sur le Français Victor Pérez.

Parti avec trois coups d'avance, il s'est retrouvé à égalité avec Pérez au bout de quatre trous, le Français ayant débuté ce 4e et dernier tour par un birdie au 2 et un eagle au 4. Hatton s'est bien repris, Pérez a égaré un drive sur le 17 et l'Anglais a raflé la mise, soit 957.000 euros pour quatre jours de travail.