C'était une journée frustrante". Voici comment Hormis la bonne entame, j'ai frappé beaucoup de mauvais coups de fer, surtout en fin de partie. Je n'ai jamais pu approcher la balle pour faire de bons putts pour birdie", a renchéri l'Américain qui participe à son deuxième tournoi (ndlr : ". Voici comment Tiger Woods a résumé ses débuts jeudi lors du Championnat PGA à Tulsa (Oklahoma) où il se trouve déjà en difficulté (+4). "", a renchéri l'Américain qui participe à son deuxième tournoi (ndlr : il a participé au Masters d'Augusta ), après son grave accident de la circulation subie en février 2021.

La légende du golf a pourtant commencé idéalement sa journée, avec un birdie au N.10. Mais le golfeur le plus célèbre de l'histoire à occuper la 818e place mondiale a ensuite marqué le pas avec quatre bogeys dont trois consécutifs aux N.18, N.1 et N.2. "Ma jambe ne se sent pas aussi bien que je le voudrais. Je ne peux pas vraiment pousser sur ma jambe droite. Cela fait mal de m'appuyer dessus, de marcher, de la plier. De faire du golf en gros... Si je ne fais pas ça, alors je vais bien", a-t-il ajouté.

McIIroy en quête d'un Majeur depuis 2014

En revanche, Rory McIlroy, en quête d'un premier Majeur depuis 2014, a provisoirement pris les commandes du Championnat PGA, avec un total de -5. Le Nord-Irlandais, notamment auteur de quatre birdies d'affilée, une première pour lui en Majeurs, a longtemps été seul en tête, culminant à -6 avec quatre trous à jouer, avant de craquer aux N.6 et N.8 où il a dû concéder deux bogeys. Il a néanmoins fini sur une note positive, son birdie au N.9 lui permettant de rentrer au club-house avec une longueur d'avance sur Will Zalatoris. (Avec AFP)

