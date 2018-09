Portugal Masters - L'Anglais Fisher rend une carte historique de 59 sur le circuit européen

L'Anglais Oliver Fisher a écrit une page d'histoire du circuit européen en rendant une carte de 59, soit 12 sous le par, une première depuis 46 ans et la création du Tour européen en 1972, vendredi, au deuxième tour de l'Open du Portugal. "C'est énorme ! J'ai bien débuté et j'ai continué sur ma lancée", a commenté Fisher, seulement 287e joueur mondial, après avoir totalisé dix birdies et un eagle.

Une première sur le circuit européen, à un coup du record absolu

L'Anglais de 30 ans est d'autant plus ravi de sa bonne forme du jour qu'il n'avait pas franchi le "cut" lors de 11 de ses 22 tournois disputés cette année. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu devenir le recordman absolu du circuit EPGA (carte de 58) s'il n'avait pas vu une longue tentative de birdie échouer après que la balle eut flirté avec le trou.

"Je suis juste ravi d'avoir réussi deux putts de plus de 12 mètres sur les derniers trous", a ajouté Fisher qui, deux ans plus tôt à ce même Open du Portugal, s'était battu pour sauver sa place dans le circuit européen. "Forcément, le souvenir trottait dans ma tête", a concédé Fisher.

Sur le tour européen, le précédent record se situait à 60. Une performance réalisée à 19 reprises, la dernière en date par Brendon Stone en juillet 2018 en Ecosse. Sur la planète golf, le record absolu de la meilleure carte est de 58. Il a été réussi à trois reprises seulement : en 2010 par le Japonais Ryo Ishikawa et en 2016 à deux reprises, par l'Allemand Stephan Jäger et l'Américain Jim Furyk.