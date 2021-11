Une belle performance, mais aussi quelques regrets pour Matthieu Pavon. Longtemps en course par la victoire, le Français a finalement pris la deuxième place du Masters du Portugal dimanche. Le Belge Thomas Pieters s'est imposé pour signer sa cinquième victoire sur le circuit européen tandis que Pavon a terminé à deux coups.

Pavon et Pieters avaient rendu trois cartes identiques cette semaine, 68 jeudi puis 64 vendredi et 65 samedi, sur le parcours du Dom Pedro Victoria Golf Course, à Vilamoura. Le Belge a profité des déboires du Tricolore, qui a envoyé sa balle dans l'eau aux trous N.12 et au N.17 sur le 4e tour.

Pieters, 29 ans, a serré le jeu jusqu'au bout pour boucler ce Masters en beauté grâce à un superbe putt au 18, synonyme de dernier tour en 68, qui a tué définitivement le suspense. Deux joueurs danois, Lucas Bjerregaard et surtout Nicolai Hojgaard, ont terminé en trombe dimanche, respectivement en 66 et 64, pour partager la 2e place avec Pavon qui a fini par un 70.

Classement final du Masters du Portugal (par 71)

1. Thomas Pieters (BEL) -19 (68-64-65-68)

2. Matthieu Pavon (FRA) -17 (68-64-65-70)

. Lucas Bjerregaard (DEN) -17 (67-65-69-66)

. Nicolai Hojgaard (DEN) -17 (67-69-67-64)

5. Nino Bertasio (ITA) -13 (61-69-74-67)

. Matthew Jordan (ENG) -13 (70-68-67-66)

7. Francesco Laporta (ITA) -12 (70-66-69-67)

8. Min-Woo Lee (AUS) -11 (68-68-71-66)

. Victor Pérez (FRA) -11 (72-68-68-65)

. Adria Arnaus (ESP) -11 (65-67-73-68)

. Richard Bland (ENG) -11 (70-65-69-69)

12. Padraig Harrington (IRL) -10 (67-72-68-67)

...

