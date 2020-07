ROCKET MORTGAGE CLASSIC - Chris Kirk, à la recherche de son premier titre depuis 2015 dans circuit, et le récent vainqueur Webb Simpson se partagent la tête vendredi après le second tour à Detroit.

Chris Kirk peut déjà s'en satisfaire, en attendeant peut-être un week-end encore plus fructueux. Après une longue traversée du désert, l'Américain s'est replacé sur le devant de la scène en prenant la tête du Rocket Mortgage Classic au terme d'un deuxième tour rondement mené vendredi. Il partage la première place avec son compatriote Webb Simpson.

Kirk, 35 ans, s'est retiré du circuit l'an dernier pendant sept mois pour combattre sa dépression et son penchant pour l'alcool. Vendredi, il est revenu en force avec un carte de 65 sur 72 grâce notamment à un birdie depuis le bunker du trou numéro 11 et un autre sur le trou suivant. Simpson, ancien vainqueur de l'US open et qui a remporté il y a deux semaines le tournoi Heritage, a rendu de son côté une carte de 64 avec huit birdies.

Le numéro dix mondial Bryson DeChambeau a pris la tête d'un groupe de six joueurs se partageant la troisième place aux côtés de l'Irlandais Seamus Power et des Américains Matthew Wolff, Mark Hubbard, Ryan Armour et Richy Werenski. Ce tournoi est le quatrième à se tenir, à huis clos, depuis que le circuit PGA a repris à la suite d'une interruption de trois mois due au nouveau coronavirus. Le premier tournoi où des spectateurs seront admis sera The Memorial, du 16 au 19 juillet à Dublin, dans l'Ohio.

Classement à l'issue du 2e tour à Detroit (Par 72)

1. Chris Kirk (USA) 132 (67-65)

Webb Simpson (USA) 132 (68-64)

3. Seamus Power (IRL) 133 (67-66)

Matthew Wolff (USA) 133 (69-64)

Bryson DeChambeau (USA) 133 (66-67)

Mark Hubbard (USA) 133 (67-66)

Ryan Armour (USA) 133 (69-64)

Richy Werenski (USA) 133 (67-66)

9. Kevin Kisner (USA) 134 (65-69)

Sepp Straka (USA) 134 (68-66)

11. Brian Stuard (USA) 135 (68-67)

J.J. Spaun (USA) 135 (66-69)

Matt Wallace (ENG) 135 (66-69)

Hudson Swafford (USA) 135 (67-68

Brandon Hagy (USA) 135 (67-68)

Doc Redman (USA) 135 (65-70)

Troy Merritt (USA) 135 (68-67)

Tyrrell Hatton (ENG) 135 (68-67)

Cameron Tringale (USA) 135 (68-67)

