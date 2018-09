De Woods à McIlroy, de Koepka à Garcia : Les joueurs-clés de la Ryder Cup 2018

Tiger Woods

Etats-Unis

Nombre de participations à la Ryder Cup : 7

Grand Chelem : 14 victoires

Tiger Woods, 42 ans, n’a plus gagné un tournoi majeur depuis 2008. Mais le Tigre est en pleine renaissance cette année. 6e du British Open en juillet après avoir mené le dimanche, il a ensuite terminé 2e de l'US PGA au mois d'août derrière Brooks Koepka. Mieux, le week-end dernier, il a renoué avec la victoire en remportant le Tour Championship. Le 80e titre de sa carrière, le premier depuis 2013.

Tiger Woods après son sacre sur le Tour Championship - 2018Getty Images

Patrick Reed

Etats-Unis

Nombre de participations à la Ryder Cup : 2

Grand Chelem : 1 victoire

Reed, 28 ans, a gagné le surnom de Captain America grâce à ses prouesses à la Ryder et à la Presidents Cup. Mais sa carrière est malheureusement émaillée de controverses. Tout le monde se rappelle encore de son duel homérique avec Rory McIllroy, qui a été l’une des attractions de l’édition 2016. Il est possible que le match de cette année fasse encore des étincelles.

Phil Mickelson

Etats-Unis

Nombre de participations à la Ryder Cup : 11

Grand Chelem : 5 victoires

Alors qu’il avait habitué le public a des performances de haut vol au cours de sa carrière, Mickelson a vécu une saison 2018 tumultueuse. Il a échoué à passer le cut au British Open et aux Championnats de la PGA. Il restera néanmoins toujours le favori du capitaine en raison d'un style de jeu agressif, idéal pour la Ryder Cup.

Phil Mickelson Eurosport

Brooks Koepka

Etats-Unis

Nombre de participations en Ryder Cup : 1

Grand Chelem : 3 victoires

Le joueur de 28 ans a totalement récupéré de son opération du poignet qui l’avait privé du Masters en début d’année. Il a défendu avec succès sa couronne à l’US Open et a aussi remporté l’US PGA, où il a dû composer avec la renaissance de Tiger Woods. En 2018, il a fini 8 fois dans les dix premiers en tournoi majeur. Gros frappeur, Koepka aime les feux de la rampe. Il devra être à son meilleur niveau pour que les États-Unis aient une chance de remporter leur 1re victoire sur le sol européen depuis 25 ans.

Brooks Koepka - PGA Championship 2018Getty Images

Jordan Spieth

Etats-Unis

Nombre de participations à la Ryder Cup : 2

Grand Chelem : 3 victoires

Spieth est un véritable tireur d’élite. Toutefois, le joueur de 25 ans a connu une saison en dents de scie. Il a par exemple fait le meilleur score de l’histoire des phases finales du Masters (avec une carte de -8 pour 64 coups), mais n’a ensuite pas réussi à passer le cut à l’US Open.

Rory McIlroy

Europe

Nombre de participations à la Ryder Cup : 4

Grand Chelem : 4 victoires

À la Ryder Cup de 2016, il s’était présenté avec le profil idéal : 3 victoires en 3 participations (2010, 2012 et 2014). Lors de cette édition, il avait remporté tous ses matchs, mais s’était incliné en simple le dimanche face à Patrick Reed. On peut néanmoins s’attendre à d’autres coups d’éclat de la part du golfeur de 29 ans.

Rory McIlroyGetty Images

Paul Casey

Europe

Nombre de participations à la Ryder Cup : 3

Grand Chelem : 0 victoire

Casey a remporté en mars dernier sa première victoire sur le PGA Tour depuis 9 ans, le Valspar Championship. En octobre 2017, il a rejoint le Tour Européen avec l’objectif bien précis de participer à la Ryder Cup 2018. Il est animé d’une passion inextinguible, comme en témoigne son commentaire au Sunday Times en 2004 : "On les détestait. On voulait leur infliger la pire défaite possible". Il a réussi un trou-en-un lors l'édition 2006 en Irlande, qui se disputait au K-Club. L’Europe l’avait alors emporté 18 ½ à 9 ½. Son expérience en Ryder Cup pourrait se révéler cruciale.

Paul CaseyEurosport

Justin Rose

Europe

Nombre de participations à la Ryder Cup : 4

Grand Chelem : 1 victoire

Le natif de Johannesburg est devenu, il y a deux semaines, le quatrième joueur anglais à occuper la place de numéro un mondial, après une défaite en barrages au BMW Championship face à l'Américain Keegan Bradley. Rose s'est en revanche imposé en mai au Fort Worth Invitationnal. En juillet, il a terminé deuxième ex aequo du British Open deux coups derrière l'Italien Francesco Molinari, son coéquipier cette année dans la sélection européenne.

Ian Poulter

Europe

Nombre de participations à la Ryder Cup : 5

Grand Chelem : 0 victoire

Ian Poulter est un joueur qui se métamorphose en Ryder Cup. Le vainqueur de l’Open de Houston 2018 a remporté 12 de ses 18 matchs et n’a jamais perdu un simple. Il a été le grand architecte du Miracle de Médina en 2012.

Sergio García

Europe

Nombre de participations à la Ryder Cup : 8

Grand Chelem : 1 victoire

Même si sa classe n’a jamais été mise en doute, Sergio Garcia a longtemps couru derrière une victoire en tournoi majeur. Ce fut chose faite en 2017 lorsqu’il a remporté le Masters. Il a passé 400 semaines dans le top 10 mondial. Lors de la dernière Ryder Cup, il a livré une prestation de haute volée face à Mickelson. Lors de ce duel, les 2 joueurs se sont rendus coups pour coups et ont offert au public un spectacle magique, avec 19 birdies à la clé.