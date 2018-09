Horaires, diffusions télé, dates : le programme complet de la Ryder Cup 2018

L'attente est terminée. Ce week-end (28-30 septembre), c'est l'heure de la Ryder Cup de golf. Et cocorico, elle se déroulera en France, et plus précisément au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines (78). Les meilleurs golfeurs du monde seront bien évidemment là, avec en tête d'affiche le renaissant Tiger Woods, Justin Rose ou encore Rory Mcllroy. Qui sera le vainqueur du grand duel entre la Team Europe et la Team USA ? Pour ne rien rater, voici le guide.

Date et lieu

La Ryder Cup se déroule du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Elle se dispute cette année sur le parcours de l'Albatros du Golf National, à Guyancourt (78). Près de 300 000 personnes sont attendues. L'épreuve sera retransmise dans 185 pays.

Rory McIlroy à l'entraînementGetty Images

Horaires et programmes

Vendredi 28 septembre

8h-19h : Première journée sur Canal+ sport

8h-9h30 : Première journée en clair sur Canal +

11h35-13h55 : Première journée en clair sur Canal +

19h-20h30 : Highlights en clair sur Canal +

Samedi 29 Septembre

8h-19h : Deuxième journée sur Canal+ sport

12h05-13h55 : Deuxième journée en clair sur Canal+

19h-20h30 : Highlights en clair dans le Canal Sport Club

Dimanche 30 septembre

11h30-18h30 : Troisième journée, dont la cérémonie du trophée, sur Canal+ Sport

11h30-12h20 : Troisième journée en clair sur Canal +

Fonctionnement

La Ryder Cup, c'est plutôt simple à comprendre. C'est tout une épreuve qui oppose, tous les deux ans, la Team Europe à la Team USA. Les deux équipes sont composées de douze joueurs triés sur le volet. L'épreuve est née en 1927, et c'est Samuel Ryder qui en est le grand fondateur.

La Team Europe 2018 : Justin Rose, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Paul Casey, Tyrrell Hatton, Rory McIlroy, Alex Noren, Thorbjørn Olesen, Ian Poulter, Jon Rahm, Henrik Stenson, Francesco Molinari.

La Team États-Unis 2018 : Brooks Koepka, Phil Mickelson, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Bubba Watson, Tiger Woods, Bryson DeChambeau, Tony Finau, Rickie Fowler, Dustin Johnson.

Les favoris

Depuis 1979 et l'opposition Europe-États-Unis, le bilan est de 10 victoires à 8 pour l'équipe européenne. De plus, les Américains, tenants du titre, n'ont plus gagné en Europe depuis... 1993 ! Mais avec un Tiger Woods dans cette forme, rien ne semble impossible pour les Américains. La Team Europe, elle, est composée de cinq rookies, soit cinq joueurs qui n'ont jamais disputé une Ryder Cup. Un facteur qui peut forcément jouer. L'expérience est déterminante dans ce genre de compétition.

Si l'on peut donc mettre les États-Unis favoris, attention tout de même aux Européens, qui restent redoutables pendant les doubles. La bataille s'annonce exceptionnelle.