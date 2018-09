L'Europe mène 10-6 face aux Etats-Unis avant les simples

Ce n'était pas gagné mais le suspense est préservé. Les craintes de voir les Européens mettre un terme dès ce samedi à leurs espoirs de victoire finale étaient vives du côté des Américains, au regard du scénario des deux dernières sessions de jeu. Mais les joueurs du capitaine Jim Furyk ont su redresser la tête en s'adjugeant la moitié des parties en "foursome" disputées dans l'après-midi sur l'exigeant Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les voilà menés 10-6. Mais il reste 12 points à prendre.

Les débats ont été globalement plus équilibrés que la veille dans ce format qui voit les deux membres de chaque duo jouer à tour de rôle la même balle. L'Europe avait en effet infligé un humiliant 4-0 à ses adversaires vendredi dans cet exercice si particulier. Les Etats-Unis peuvent cette fois remercier la paire formée par Bubba Watson et Webb Simpson ainsi que celle composée de Justin Thomas et Jordan Spieth, qui ont rapporté deux points précieux à leur équipe. Pour Tiger Woods en revanche, le cauchemar se poursuit.

Plus d'infos à suivre...