Tiger Woods finit fanny

Battu à trois reprises en double vendredi puis samedi, deux fois avec Patrick Reed et une troisième avec Bryson DeChambeau, Tiger Woods espérait embellir son bilan personnel dimanche à l'occasion des simples. Un exercice dans lequel il affichait de très bonnes statistiques historiquement en Ryder Cup.

Mais le Tigre s'est incliné 2 et 1 face à Rahm, à l'issue d'un match dans lequel il n'aura jamais mené. L'Espagnol a pris la main dès le premier trou à la faveur d'un birdie. Relégué à deux longueurs après huit trous, Woods a ensuite réagi, remportant les trous 9 et 12 pour revenir à la hauteur de Rahm. Mais il a ensuite craqué dans la foulée avec deux bogeys qui ont offert les trous 13 et 14 à son adversaire.