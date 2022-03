Henrik Stenson a été désigné mardi capitaine de l'équipe européenne de la Ryder Cup 2023 qui aura lieu à Rome (25 septembre - 1er octobre). Le premier Suédois à être nommé capitaine pour l'Europe a un long passé dans cette compétition qui oppose golfeurs américains et européens constitués en équipes de douze joueurs. Il a contribué à la victoire des Européens lors de trois de ses cinq apparitions (2006, 2014 et 2018) et fut vice-capitaine en 2020.

"Je tiens à remercier le jury de sélectionneurs d'avoir cru en moi et je leur dis, ainsi qu'à tous les fans de golf européens, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et je ne négligerai aucun effort pour que la Ryder Cup revienne aux mains des Européens", a déclaré le Suédois de 45 ans dans un communiqué publié par Ryder Cup Europe. Le golfeur suédois a été désigné par un groupe de cinq personnes dont les trois derniers capitaines européens Padraig Harrington, Thomas Bjorn et Darren Clarke, ainsi que par le directeur exécutif du Tour européen Keith Pelley et le représentant des joueurs David Howell.

L'édition 2023 de la compétition biennale se déroulera au Marco Simone Golf and Country Club à Rome, en Italie, du 25 septembre au 1er octobre. L'équipe américaine, qui a remporté la Ryder Cup, sera dirigée par Zach Johnson.

