L'impitoyable scène de la Ryder Cup peut réduire la réputation des hommes en ruines. Cela concerne autant les capitaines que les joueurs. Peut-être encore plus lorsque vous finissez par concourrir du côté des perdants.

L'exubérant, bruyant mais finalement mauvais calculateur Hal Sutton en a fait l'amère expérience et aurait dû changer son surnom en "Shallow Hal". Une étiquette qui remonte à la "flagellation" de Team USA lors de la Ryder Cup 2004, à Oakland Hills, dans le Michigan. Avec le recul, une grande partie des critiques subies par Sutton étaient totalement injustes. Mais les faits et les résultats obtenus sont autant d'éléments idoines pour faire de Sutton le bouc émissaire rêvé.

Sutton, icône salie et capitaine à la dérive

Pour un homme qui a remporté l'US PGA Championship 1983 et qui a amassé pas moins de 14 titres sur le circuit PGA au cours de sa carrière dorée entre 1982 et 2001, cette Ryder Cup 2004 a été un calvaire. Sutton a été submergé de critiques pour ses décisions prises en tant que capitaine de la Ryder Cup. Cette histoire est même devenue comme une référence ultime dans la doctrine du désastre lors du choix des couples à aligner lors de la compétition reine.

Alors que le costume de capitaine américain aurait dû être un honneur voire même une consécration dans la carrière de Hal Suutton, cette aventure s'est soldée par de nombreuses railleries et des grincements de dents alors que son équipe s'effondrait face à l'Europe avec une défaite record de 18,5 à 9,5, la plus grande défaite américaine dans la compétition depuis 1927. Et le natif de Louisiane peut encore et toujours percevoir ces critiques, même une quinzaine d'années après…

Mais son crime contre la logique sportive en était-il vraiment un ? En 2004, Sutton avait décidé d'associer Tiger Woods et Phil Mickelson, alors les deux meilleurs joueurs américains et probablement les deux meilleurs du monde à l'époque, en duo le jour de l'ouverture de la trente-cinquième Ryder Cup dans le Michigan.

Deux monstres sacrés, deux rivaux, une association désastreuse

Chapeau de cow-boy vissé sur la tête, qu'il avait enfilé pour ajouter une touche d'humour aux événements, Sutton s'est vite retrouvé impuissant, tout comme Woods et Mickelson. Ces deux derniers étaient de féroces rivaux à l'époque et avaient une sorte d'aversion l'un pour l'autre. Suffisant pour les rendre impuissants face aux Européens et voir le rêve américain vite tourner au vinaigre.

Une défaite 2&1 contre Colin Montgomerie et Padraig Harrington, capitaine de l'Europe pour la Ryder Cup 2021 à Whistling Straits dans le Wisconsin, le matin lors d'un fourballs, puis une défaite contre Darren Clarke et Lee Westwood virent déjà les ambitions américaines réduites quasi à néant. Après la première journée, la Team Europe menait déjà 6,5 à 1,5.

Le ton de la compétition a été donné d'entrée et une grande partie des critiques était déjà tombée dans l'oreille d'un Sutton apparemment sourd, qui avait décidé de faire jouer Woods et Mickelson ensemble, contre la loi de la logique. Une décision prise malgré les avertissements des joueurs et des médias qui l'avaient mis en garde de la défiance entre le Tigre et le Lefty.

J'ai pratiquement arrêté le golf après cette histoire

"J'ai pris le blâme pour tout. Personne n'a très bien joué cette semaine", a dit Sutton. "En tant que capitaine, c'est difficile de ne pas pouvoir agir correctement et que les mecs ne jouent pas bien. C'est dur de remporter un match à ce moment-là. Quand vous jouez bien, vous pouvez battre n'importe qui. C'est un travail ingrat d'être capitaine. J'ai pratiquement arrêté le golf après cette histoire."

Tiger Woods et Phil Mickelson lors de l'édition 2004 de la Ryder Cup dans le Michigan Crédit: Getty Images

L'expérience Hal Sutton revient à chaque Ryder Cup sur la façon dont tout peut mal tourner très rapidement. C'est une leçon sur la façon dont tout peut dégénérer pour un capitaine qui ne parvient pas à décrypter l'ambiance qui règne dans son équipe et sur sa manière de créer une bonne cohésion. Car si cette dernière est mauvaise, elle peut exploser d'un claquement de doigts...

"J'avais l'impression que s'ils jouaient ensemble, s'amusaient et battaient quelqu'un, ils finiraient par devenir amis…", avait déclaré Sutton. "Ils n'ont battu personne. Donc, vous savez, ça ne pouvait pas être de leur faute, ça devait être la faute de quelqu'un d'autre. Ce devait être la faute de Hal Sutton. Ça devait l'être ainsi."

Brooks / DeChambeau, le spectre de 2004 toujours actif ?

Le capitaine américain Steve Stricker ne semble pas prêt à expérimenter une nouvelle querelle de cette ampleur. A l'instar de leurs glorieux aînés, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau sont également deux ennemis jurés dans le golf, mais ont été réunis pour la Ryder Cup dans un climat relativement électrique avec une guerre des mots et une querelle qui a animé les réseaux sociaux au cours des deux dernières années. Mais DeChambeau a récemment admis vouloir faire un pas en avant pour enterrer la hâche de guerre.

Car avec cinq tournois majeurs remportés au cours des quatre dernières années et tous deux dans le top 10 mondial, ils sont des rouages ​​clés dans une équipe américaine pleine de qualité et souhaitant récupérer le trophée.

Il paraît inconcevable de voir Stricker rejeter la prudence et envisager une expérience semblable à celle de Jerry Lewis dans TheNutty Professor. Cependant, la Ryder Cup fait des choses étranges à l'esprit, même à celui des capitaines les plus conservateurs. Il paraît peu probable de voir Brooks et DeChambeau associés ce vendredi et pourtant...

Lorsqu'on lui a demandé s'il tenterait sa chance avec Brooks et Bryson, Stricker a d'ailleurs joué cartes sur table. "Je ne pense pas à cette idée", a-t-il expliqué. "Toutefois, les choses pourraient changer. Cela peut toujours arriver. Mais probablement pas. Mais encore une fois, j'ai organisé un dîner et ils sont tous venus. Nous avons eu une excellente conversation, de bonnes discussions. Je ne vois pas du tout cela comme un problème, et ils sont complètement d'accord."

Comme Sutton pourra en témoigner, lui qui a essayé d'associer Tiger et Lefty, ce ne sera un problème que si Stricker en fait un. Koepka et DeChambeau devraient se rencontrer lors de la cérémonie d'ouverture jeudi. Avant d'envisager (enfin) une collaboration sur le green ?

