VIDEO - Les Européens tentent de séduire le public de la Ryder Cup : "C'est malin de leur part"

RYDER CUP - Chapeaux en forme de fromage, tenues aux couleurs de la franchise NFL la plus proche : les golfeurs de l'équipe européenne de Ryder Cup mettent les bouchées doubles pour tenter de rallier une partie du public du Wisconsin à sa cause. De bonne guerre selon Steve Stricker, le capitaine de l'équipe des USA : "On fait pareil quand on vient en Europe"

00:01:28, il y a 38 minutes