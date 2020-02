Un Français peut en cacher un autre : Victor Dubuisson s'est emparé samedi de la 2e place du Saudi International, derrière le Nord-Irlandais Graeme McDowell, tandis que son compatriote Victor Perez, leader en début de journée, a rétrogradé à la 4e place avant le 4e et dernier tour. "C'est le genre de jour où tout se passe bien", s'est réjoui Dubuisson.

Au troisième jour de l'épreuve saoudienne, qui fait partie du circuit européen (EPGA), Dubuisson a rendu la meilleure carte de la journée (ex aequo) en bouclant son parcours en 65 coups (-5). Avec cinq birdies et aucun bogey et un total de 199 (-11), le Français s'est intercalé au classement entre McDowell, auteur d'une carte de 66 (198, -12), et le Malaisien Gavin Green (70, par), qui a reculé d'une place (201, -9).

Le Nord-Irlandais compte désormais un coup d'avance sur Dubuisson et trois sur Green. Victor Perez a connu une journée plus difficile: le Français, qui avait pris la tête du tournoi vendredi en bouclant son parcours en 65 coups, a fini samedi trois coups au-dessus du par (73) et partage désormais la 4e place avec l'Italien Renato Paratore et le dernier vainqueur du Saudi International, l'Américain Dustin Johnson (203, -7).