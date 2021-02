Dustin Johnson peut se frotter les mains. Le numéro 1 mondial a remporté dimanche le Saudi International Open, une manche richement dotée du Tour européen, avec deux coups d'avance sur l'Anglais Justin Rose et l'Américain Tony Finau. Vainqueur de l'édition inaugurale en 2019 et deuxième l'an dernier, Johnson, 36 ans, a conclu cette édition 2021 par une carte de 68 lui permettant de terminer le tournoi à 15 coups sous le par et d'empocher un chèque de 475.000 euros, sur une dotation globale de 3,5 millions de dollars (2,9 M EUR).