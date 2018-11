3e tour : DeChambeau rejoint Uihlein en tête

Bryson DeChambeau s'est admirablement replacé dans la course à la victoire à la faveur d'un troisième tour rondement mené sur le Shrinners for Children Open samedi. En quête de son quatrième titre cette année, l'Américain, 6e mondial à 25 ans, a rendu une carte de 65 sans le moindre bogey et affiche un total de 197 (- 16). "Si je réussis mes putts demain, je serai dur à battre. Sinon, plein de choses peuvent arriver", a réagi DeChambeau.

Seul aux commandes en début de journée, Uihlein a lui fini le 3e tour en 68 coups avec quatre birdies et un bogey. L'Américain Lucas Glover, vainqueur de l'US Open en 2009, est en embuscade à un coup des leaders (198, - 15) grâce à une carte de 61 samedi. Le tenant du titre Patrick Cantlay et Robert Streb se partagent la quatrième place avec un score de 199 (- 14).

Classement après le 3e tour (par 71)

1. Peter Uihlein (USA) 197 (63-66-68)

. Bryson DeChambeau (USA) 197 (66-66-65)

3.Lucas Glover (USA) 198 (67-70-61)

4. Robert Streb (USA) 199 (65-66-68)

. Patrick Cantlay (USA) 199 (69-67-63)

6. Cameron Champ (USA) 200 (69-65-66)

7. Ryan Palmer (USA) 201 (71-65-65)

. Chesson Hadley 201 (69-67-65)

. Abraham Ancer (MEX) 201 (66-66-69)

. Harold Varner (USA) 201 (65-67-69)

11. Anders Albertson (USA) 202 (72-65-65)

. Denny McCarthy (USA) 202 (71-65-66)

. Jhonattan Vegas (VEN) 202 (71-65-66)

...