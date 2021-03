Matt Jones a remporté dimanche le Honda Classic, décrochant le deuxième titre PGA de sa carrière sept ans après l'Open de Houston. "Les temps ont été difficiles entre la dernière victoire et celle-là, a reconnu le joueur de 40 ans. C'est vraiment émouvant". L'Australien s'est montré solide et impitoyable sur le parcours floridien de Palm Beach Gardens, tirant pleinement profit de l'effondrement de son principal rival Aaron Wise pour finir avec une ultime carte de -2 et cinq coups d'avance sur Brandon Hagy, son dauphin au bout du compte.

Il a construit sa victoire sur un formidable premier tour bouclé jeudi en -9 qui lui a permis d'aborder l'ultime, dimanche, avec trois coups d'avance sur ses premiers poursuivants Wise et John Bradley Holmes... et en pleine confiance. "Je n'avais probablement jamais été aussi calme lors d'un tournoi de golf que sur ces quatre jours consécutifs", a-t-il reconnu, satisfait d'avoir dominé un parcours d'autant plus difficile que balayé par un fort vent. Dans ces conditions, il n'y a pas de parcours plus difficile que celui-là. Donc réussir ce que j'ai fait est génial. Et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour la suite."

Wise était revenu à une longueur de Jones après les neuf premiers trous dimanche et semblait sur des rails pour pousser l'Australien dans une rude bataille de nerfs. Mais le jeune Américain de 24 ans a soudain craqué en concédant un triple bogey au trou 10. Il lui a fallu quatre putts pour rentrer une balle à 8 m. Une balle dans l'eau lui a encore coûté un double bogey au 16. Si bien qu'il a reculé à la 13e place et laissé Hagy terminer seul deuxième.

Classement final du Honda Classic

1.Matt Jones (AUS) -12 (61-70-69-68)

2.Brandon Hagy (USA) -7 (69-62-76-66)

3.Russell Henley (USA) -6 (64-69-73-68)

Denny McCarthy (USA) -6 (68-65-74-67)

Cheng Tsung Pan (TPE) -6 (67-72-65-70)

Chase Seiffert (USA) -6 (67-74-69-64)

Brendan Steele (USA) -6 (73-65-71-65)

8.Adam Hadwin (CAN) -5 (72-65-70-68)

Im Sung-Jae (CDS) -5 (68-68-69-70)

Zach Johnson (USA) -5 (67-68-70-70)

Sam Ryder (USA) -5 (69-63-72-71)

Camilo Villegas (COL) -5 (69-65-72-69)

13.Kevin Chappell (USA) -4 (66-70-75-65)

Adam Scott (AUS) -4 (69-67-72-68)

Robert Streb (USA) -4 (69-66-70-71)

Steve Stricker (USA) -4 (66-71-70-69)

Cameron Tringale (USA) -4 (67-68-69-72)

Aaron Wise (USA) -4 (64-64-75-73)

