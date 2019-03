Jon Rahm a rendu une carte de 64 (-8) pour un total de 201 (-15), et dispose d'un coup d'avance sur ses premiers poursuivants, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Anglais Tommy Fleetwood, co-leaders en début de journée.

L'Espagnol de 24 ans a rallié le club-house avec sept birdies, une eagle et un bogey. N.10 mondial et en quête de son troisième titre PGA, il a échoué à un coup du record du parcours (63, -9), le prestigieux TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Floride).

"Je suis très fier de ma solidité mentale, cela fait un an que je travaille beaucoup sur cet aspect et cette semaine, j'ai réussi à ne pas être frustré quand je manque des coups", a-t-il observé. Cette troisième journée a été plus difficile pour McIlroy. Vingt-quatre heures après avoir rendu une carte de 65 (-7), l'ancien N.1 mondial a dû se satisfaire d'une carte de 70 (-2).

Tiger Woods n'est pas dans le coup

Il a commencé par deux bogeys consécutifs, avant de retrouver son efficacité dans son jeu d'approche et de s'offrir quatre birdies. Les prétendants à la victoire sont encore nombreux. L'Australien Jason Day est 4e (204, -12), juste devant le Mexicain Abraham Ancer (5e, 205, -11) et un groupe de six joueurs dans lequel figure l'ancien N.1 mondial Dustin Johnson (6e, 206, -10).

En revanche, Tiger Woods a perdu tout espoir d'ajouter un 81e titre à son palmarès. L'ancien roi incontesté du golf a rétrogradé de la 39e à la 43e place avec une carte de 72 (par) pour un total de 213 (-3). Il accuse douze coups de retard sur le leader.