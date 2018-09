Tour Championship : Tiger Woods remporte son premier titre depuis 2013

Nombreux sont ceux qui l'avaient enterré. Lui-même a admis à plusieurs reprises qu'il ne voyait pas comment il parviendrait à retrouver son meilleur niveau. Mais Tiger Woods n'est pas fait du même bois que les autres. L'Américain a remporté ce dimanche le Tour Championship sur le parcours d'East Lake, à Atlanta. Son premier titre depuis août 2013. Une éternité. Le 80e de sa fabuleuse carrière débutée il y a maintenant plus de vingt ans.

Le Tigre a réalisé une semaine solide qui vient ponctuer une saison où il aura été en constante progression, frôlant même le titre au PGA Championship il y a un mois et demi. Lors du 4e tour qui clôturait également la saison américaine, l'ancien numéro un mondial a pourtant été gagné par l'enjeu. Il a fait preuve d'une inhabituelle fébrilité, lui qui était en tête depuis le premier jour à Atlanta, réalisant trois bogeys sur les neuf derniers trous (15 et 16 notamment) pour terminer sur une carte de 71 (+1). Sa plus mauvaise depuis jeudi (65, 68, 65). Et un score total de 269 (-11).

Arrivé dans le doute sur le trou 17, il a réussi à resserrer le jeu et assurer le par. Pour conclure avec plus de maîtrise sur le 18 au milieu d'une foule en transe, prête à déborder sur le green pour témoigner son amour à son prodige. Woods termine finalement deux coups devant son compatriote Billy Horschel (-9) et quatre devant Dustin Johnson (-7). L'Anglais Justin Rose, qui a rempli sa part du contrat en terminant quatrième (-6), s'adjuge pour sa part la FedExCup.

13e mondial

Tiger Woods met ainsi un point final à ses années noires, marquées par plusieurs blessures handicapantes au dos et des scandales d'ordre privé. Emu aux larmes à l'issue du tournoi, l'homme aux 14 Majeurs a lâché : "Il a fallu se battre toute la journée, mais j'ai adoré cette journée. C'était un sacré défi en début d'année de penser que je pourrais regagner, mais au fil des compétitions, j'ai vu que cela serait possible. J'ai du mal à croire que j'y suis arrivé. Cela a été dur. J'ai connu des années difficiles. J'ai travaillé pour revenir."

Le trophée de vainqueur de la FedExCup entre les mains, Justin Rose, par ailleurs numéro un mondial, s'est lui aussi effacé pour saluer la vraie star du week-end au moment de son discours : "Je voudrais prendre ce moment pour féliciter Tiger. Le monde du golf est fier de toi."

A cinq jours du début de la Ryder Cup, ce même monde du golf ne pouvait espérer meilleur scénario. Quant à Tiger Woods, il aura l'occasion de finir son époustouflante année en remportant pour la première fois le tournoi sur le sol européen. Il abordera en tout cas ce dernier avec un classement inespéré : 13e joueur mondial.