Woods : "Mes enfants savent maintenant ce que leur père peut faire sur un parcours"

C'est une sensation que le commun des golfeurs ne peut pas connaître. Un plaisir rare. Mais si addictif. Dimanche, Tiger Woods y a regoûté après cinq ans d'attente. Et la frustration accumulée ces dernières années, les épreuves traversées n'ont fait qu'amplifier le phénomène. "Cela a beaucoup plus de valeur pour moi maintenant, car je ne savais pas si j'allais encore pouvoir jouer un jour à ce niveau et me retrouver dans cette situation", a reconnu le Tigre, après son sacre sur le Tour Championship, son 80e titre sur le circuit PGA.

On le sait depuis des années maintenant : la vie de Tiger Woods est digne d'un best-seller américain. Il a ses hauts. Ses bas. Et en général, il ne fait jamais dans la demi-mesure. Mais il a encore réussi à surprendre ses fans avec ce come-back aussi improbable qu'incroyable. Alors à 42 ans, Woods savoure comme jamais. Et notamment cette communion avec le public sur les greens d'East Lake où une marée humaine a failli le submerger sur les deux derniers trous : "C'est clair, j'ai plus apprécié leur réaction que je ne l'ai fait par le passé. Je ne considère plus que c'est acquis, je ne vais pas avoir encore une ou deux décennies où je jouerai à ce niveau".

" Ils ont longtemps associé golf et douleurs, maintenant ils voient la joie et le plaisir que cela me procure "

Sa longue traversée du désert l'a forcément changé. On ne se relève pas de telles épreuves, aussi bien sportives, physiques que personnelles sans évoluer. Sans mûrir. Mais celui qui est redevenu le Tigre au fil des derniers mois, alors qu'on le disait perdu pour le golf de haut niveau après quatre opérations du dos, est surtout encore parvenu à démontrer qu'il était hors norme. "Ceux qui sont proches de moi, certains des joueurs qui étaient là sur le parcours savent ce que j'ai traversé, savent combien il a été difficile pour moi juste de rejouer au golf. Je profite pleinement de pouvoir être capable de faire tout cela à nouveau", lâche-t-il en se délectant de son nouvel exploit qui écrit un peu plus sa légende.

Un bonheur simple. Et total. Car l’Américain, véritable icône dans le monde du golf, et du sport en général, ne fait pas que "rejouer". Il a retrouvé ses meilleures sensations jusqu'à renouer avec le succès dans l'une des épreuves les plus relevées de l'année, puisqu'elle réunissait les trente meilleurs joueurs de la saison sur le circuit américain. Pour lui, c'est une vraie renaissance. Un soulagement. Un message fort. Surtout vis-à-vis ses deux enfants. "Ils ont ressenti cette ferveur, ils comprennent maintenant ce que leur père peut faire sur un parcours de golf. Ils ont longtemps associé golf et douleurs, maintenant ils voient la joie et le plaisir que cela me procure. C'est l'un des plus beaux titres de ma carrière au même titre que mes succès en Grand Chelem", se réjouit-il.

Tiger Woods in AtlantaGetty Images

Nicklaus confiant pour le Tigre

Alors aujourd'hui, une question s'impose forcément : et maintenant ? Il y a bien sûr cette Ryder Cup en France, où il va pouvoir profiter encore de ce retour au premier plan et de cette osmose avec le public dès cette semaine. Mais que peut viser l'ancien numéro 1 mondial sur le long terme ? Un Grand Chelem pour parachever ce come-back ? "Non, rien que le fait de jouer et d'être à nouveau compétitif, c'était déjà un sacré come-back", balaye-t-il.

Si Tiger Woods a joué la carte de la modestie dimanche et refusé de se projeter, Jack Nicklaus se montre cependant plus ambitieux pour lui. "Disons que Tiger peut encore jouer 50 tournois du Grand Chelem, est-ce qu'il peut en gagner cinq ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il joue assez bien pour y parvenir. Tout dépendra de son niveau d'investissement, combien de temps voudra-t-il encore se consacrer à cette quête", explique le recordman de victoires en Grand Chelem avec 18 titres.

Au détour d'une réponse, Tiger Woods [14 titres en Majeurs, NDLR] a d'ailleurs déjà apporté un début de réponse sur ses vraies ambitions : "Je ne me suis pas vraiment préparé physiquement pour cette saison 2018, j'essayais juste de jouer, je sais maintenant ce que je dois faire, cela sera différent". En clair, le Tigre est bien revenu. Et il a faim. Comme tout grand champion qui se respecte.